Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?
BALKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Balkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
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