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Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivassppr, Balkani'ye konuk olacak. G grubu 4. hafta maçında Sivasspor, kazanarak puanını 7yapmak istiyor. Ballkani ve Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak. Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:30
Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

BALKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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