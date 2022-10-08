Haberler Sivasspor Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyorlar.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:30
Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alan pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor, yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

DİĞER
Aşkları parmak ısırtıyor! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in el ele tatil keyfi! "Türkiye'nin en güzel çifti"
Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...
Olay transfer atağı! Rıdvan İstanbul devine...
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan temsilcilerimize dev gelir! F.Bahçe 10 milyon...
Haftaya Kosova'da
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim Cumartesi
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef galibiyete hasret kaldı! G.Saray Nef galibiyete hasret kaldı! 15:02
Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..." Siopis şampiyonluğu anlattı! "Başarının sırrı..." 14:59
Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:26
Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti 14:16
Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında 14:10
Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? 14:09
Daha Eski
Milan-Juventus maçı ne zaman? Milan-Juventus maçı ne zaman? 14:04
Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu 13:53
Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! 13:26
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... 13:19
Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? 13:02
Sassuolo-Inter maçı ne zaman? Sassuolo-Inter maçı ne zaman? 12:44