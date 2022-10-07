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Bu kadar kaçmaz!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Pozisyonların büyük bir kısmını harcadık. Bu kadar gol kaçmaz” diyerek dert yandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Bu kadar kaçmaz!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ballkani karşısında kaçan fırsatlardan yakındı. Erken öne geçtiklerini hatırlatan Çalımbay, "Daha sonra üst üste gelen iki golle geri düştük. Oyun anlamında pes etmedik ve pozisyonlar da bulduk. Fakat bu pozisyonların bir kısmını çok cömertçe harcadık. Kazanmak için biraz da şans gerekiyordu. 3-1'den sonra geri adım atmadık fakat son anda maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Ballkani mücadelesini kazanarak Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.
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