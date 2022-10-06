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SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Balkani ile karşı karşıya gelecek. 3. hafta maçında temsilcimiz, kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:40
SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Balkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

SİVASSPOR - BALKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Balkani maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'teTV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta?
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