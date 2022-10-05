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Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor ile Balkani karşı karşıya gelecek. G grubu 3. hafta maçında Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Müsabakada İspanyol hakem Jose Luis görev yapacak. Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 17:00
Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

SİVASSPOR - BALKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Balkani maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'teTV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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