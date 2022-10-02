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Sivasspor Süper Lig'de Hatayspor karşısında kendi evinde kayıp!

Sivasspor ile Hatayspor'un Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı maç 2-1 Hatay ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi kırmızı beyazlı ekip bu sonuçla beraber galibiyet hasretine son veremedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:57
Sivasspor Süper Lig'de Hatayspor karşısında kendi evinde kayıp!

Hatayspor ile Süper Lig'de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı. Sivasspor, Hatayspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. yenilgisini aldı.

Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmuştu. Sivas temsilcisi, Hatay mağlubiyeti ile galibiyet hasretini de toplamda 8 maça çıkarmış oldu. Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 6 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

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