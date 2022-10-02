Sivasspor Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Sivasspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Sivasspor da Hatayspor da, evinde alacağı galibiyetle alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta içinde yaptığı konuşmada, sezon sonunda Sivas kariyerini noktalayacağını duyurmuştu. Hatayspor ise Volkan Demirel'i takımın başına getirmişti.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Sabia, Keita, Gradel, Yatabare.
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ.
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
2 Ekim Pazar günü oynananan Sivasspor - Hatayspor müsabakası, saat 14.30'da başladı. Mücadele, beIN 4'ten naklen yayınlanıyor.