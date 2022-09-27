Haberler Sivasspor Sivasspor'un ev sahibi olduğu maçlardaki seyirci ortalaması hayrete düşürdü!

Sivasspor'un ev sahibi olduğu maçlardaki seyirci ortalaması hayrete düşürdü!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Sivasspor'da takımın performansı ve sakatlıklardan sonra başka bir sorun daha gün yüzüne çıkmış durumda. Anadolu ekibinin ev sahibi olduğu maçlarda taraftarların bu sezon takımlarını desteklemek için stadyumda yer alma oranlarındaki düşüklük dikkat çekmekte.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:29
Sivasspor'un ev sahibi olduğu maçlardaki seyirci ortalaması hayrete düşürdü!

Sivasspor'un maçlarına taraftarların ilgisizliği rakamlarla da ortaya çıktı. Bu sezon Sivas 4 Eylül Stadyumunda Sivasspor'un oynadığı 4 lig maçını toplamda 13 bin 888 seyirci izledi. 27 bin 532 kişilik statta maç başı 3 bin 472 seyirci düşerken stadın ancak yüzde 12'si doldu.
Bu sezon en fazla seyirci 3 maçta 135 bin 582 ile Galatasaray maçlarına gelirken, en az seyirci ise 3 maçta 2 bin 188 seyirci ile Karagümrük maçları oldu.
Diğer yandan Ümraniyespor maçlarına Sivasspor'dan yaklaşık 5 bin daha fazla sporsever tribünlerden izlerken Antalyaspor'un maçlarına da 54 bine yakın taraftar izledi.

DİĞER
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki... Meğer usta oyuncunun kızıymış!
Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar
F.Bahçe iddialarına dair flaş sözler! "Bu şaka mı?"
Montella'dan Süper Lig itirafı! "Beni motive ediyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak?
Bu sene son
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kosova - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? Kosova - Güney Kıbrıs maçı saat kaçta? 13:45
G.Saray A. Demirspor maçına hazırlanıyor G.Saray A. Demirspor maçına hazırlanıyor 13:44
UEFA'dan Karadağ-Finlandiya maçına soruşturma! UEFA'dan Karadağ-Finlandiya maçına soruşturma! 13:29
Sivasspor boş tribünlere oynuyor! Sivasspor boş tribünlere oynuyor! 13:27
F.Bahçe iddialarına dair flaş sözler! "Bu şaka mı?" F.Bahçe iddialarına dair flaş sözler! "Bu şaka mı?" 13:20
Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?" Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?" 13:13
Daha Eski
Gözü F.Bahçe derbisinde! Chelsea ve Arsenal gibi... Gözü F.Bahçe derbisinde! Chelsea ve Arsenal gibi... 13:05
Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? 12:41
Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... 12:39
Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu 12:28
İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? 12:22
Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? 12:16