Bu sene son

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekiple son senesi olduğunu söyledi. Usta hoca "Artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre de hareket edeceğim. Buradan gideceksem bile mükemmel ve başarılı bir şekilde gitmek istiyorum, iyi şeyler yapmak istiyorum" dedi. Geride kalan 7 haftada istedikleri sonuçları elde edemedikleri için üzgün olduklarını belirten Çalımbay, transferlerin takıma geç katılmasının da dezavantaj olduğunu dile getirdi. Usta hoca ayrıca taraftardan manevi destek beklediklerinin de altını çizdi.