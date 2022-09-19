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Sivasspor'da Ahmed Musa’da kırık tespit edildi

Son dakika spor haberi: DG Sivasspor'un Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmed Musa'nın kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 00:15
Sivasspor'da Ahmed Musa’da kırık tespit edildi

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada futbolcunun kolunun kırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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