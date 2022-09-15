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Sivasspor'un Cluj maçı formaları Romanya'da kayboldu!

UEFA Konferans Ligi'nde Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak temsilcimiz Sivasspor, maç formalarının yer aldığı sandığın Cluj havalimanında kaybolduğunu açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Cluj maçına alternatif formalarla çıkacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:07 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:31
Sivasspor'un Cluj maçı formaları Romanya'da kayboldu!

UEFA Konferans Ligi'nde Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak temsilcimiz Sivasspor, maç formalarının yer aldığı sandığın Cluj havalimanında kaybolduğunu açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Cluj maçına alternatif formalarla çıkacak.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır

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