Sivasspor'un Cluj maçı formaları Romanya'da kayboldu!

UEFA Konferans Ligi'nde Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak temsilcimiz Sivasspor, maç formalarının yer aldığı sandığın Cluj havalimanında kaybolduğunu açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Cluj maçına alternatif formalarla çıkacak.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır