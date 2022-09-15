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Rıza Çalımbay Cluj maçı sonrası konuştu!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Cluj'u mağlup etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:24
Rıza Çalımbay Cluj maçı sonrası konuştu!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Cluj'u mağlup etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"İyi bir takımla oynadık. Gerçekten özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Boy avantajları çok fazla ve iyi bir takımdı. Biz istediğimiz taktiği güzel bir şekilde yaptık, iyi bir şekilde karşı tarafa kontra ataklarla gitmeye çalıştık. Baskı yememize rağmen başta kalecimiz olmak üzere defansif açıdan mükemmel bir defans yaptı bizim arkadaşlar. Tek üzüldüğümüz şey maçın ikinci yarısı tamamen riske girdiler. O arada gelen çok güzel pozisyonlar vardı. Son paslara dikkat edemedik. Karşı karşıya kaldık kaçırdık. Böyle bir maç oynadığınız zaman, böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman bu tür pozisyonları atmanız gerekiyor. Maçı 2-0'a getirebilseydik maç daha farklı olabilirdi. Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik bu maçta fazla baskı da yemezdik. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız."

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