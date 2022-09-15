Haberler Sivasspor CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Romanya Ligi ekibi Cluj'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:01
CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cluj - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Cluj karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Sivasspor'da hedef kazanarak 1. galibiyerini almak. Cluj - Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

CLUJ - SİVASSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

DİĞER
Süper Lig kulüplerinin piyasa değerleri belli oldu! İşte en değerli Türk takımları…
SON DAKİKA: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Açıklama geldi dilekçeler verildi ardından bomba hamle ve şok iddia: "Gizli işi var"
Ismael'in Josef kararı!
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zafer aşkına
Çalımbay: Bizim için milli maç kadar önemli
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS 2022 NE ZAMAN?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:35
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... 09:27
NBA oyuncularından erken veda NBA oyuncularından erken veda 09:20
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! 09:02
Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... 08:16
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Daha Eski
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede 00:43
Kopenhag'da sessiz gece! Kopenhag'da sessiz gece! 00:05
Real evinde hata yapmadı! Real evinde hata yapmadı! 00:02
Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! Potter ilk maçında Salzburg'a takıldı! 00:02
PSG yıldızlarıyla kazandı! PSG yıldızlarıyla kazandı! 00:02