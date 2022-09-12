Yiğido tekledi

Lige istediği başlangıcı yapamayan Sivasspor, evinde İstanbulspor'la da berabere kaldı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 64. dakikasında konuk ekip Ethemi'nin ceza yayı sol çaprazından yaptığı vuruşta öne geçti: 0-1. Sivasspor'da 80. dakikada Ulvestad'ın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Kalan sürede başka gol çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Evindeki 4. maçından da beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ve konuk ekip puanını 4'e yükseltmiş oldu.

'İKİ KULVARDA ZOR'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini söyleyerek şöyle konuştu: Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi beraber götürmek biraz zor. Böyle gidersek tabii ki bazı aksilikler mutlaka olacak. Biraz sabretmemiz gerekiyor.

'KAZANABİLİRDİK'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti. Korkmaz, "Sivas gibi kuvvetli bir camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama maçı kazanacağımız anlar vardı. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.