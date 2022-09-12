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Sivassporlu Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması

İstanbulspor maçında taraftar ile yaşadığı gerginlik sonrası büyük tepki toplayan Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, "Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 21:19
Sivassporlu Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması

Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı ekibin defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrasında taraftar hem tribinden hemde sosyal medyadan Caner Osmanpaşa'ya tepki gösterdi.

Caner Osmanpaşa yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak üzgün olduğunu söyledi. Osmanpaşa açıklamasında, "Futbolculuk kariyerim boyunca formasını giydiğim tüm takımlarda terimin son damlasına kadar mücadele ettim, çok çalıştım ve camialarla bütünleştim. Pazar günü sahamızda oynadığımız maçın son bölümünde kariyerim boyunca hiç yaşamadığım üzücü bir olay gerçekleşti. Öncelikle yaşanan bu olay nedeniyle tüm Sivasspor camiasından özür diliyorum. Çok değil daha 4 ay önce Sivasspor tarihinin en önemli başarısını göstererek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürdük. Üst üste 3 sene Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil ettik. Süper Lig'de başarılı sezonlar geçirdik. Tüm bu başarılarda tek tek hepimizin emeğinin olduğunu hatırlatmak isterim.Takım arkadaşlarım Erdoğan Yeşilyurt'a, Ali Şaşal Vural'a ve bana sezon başından beri devam eden tepkilerin bir sonucu olarak maçın son bölümünde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bizlerin de psikolojik olarak zorlandığını ve alınan başarısız sonuçlarda en az taraftarlar kadar üzüldüğümüzün unutulmamasını diliyorum. Sivasspor gibi değerli bir camiada bir daha bu tür olayın yaşanmamasını umuyor, stadyuma takımımızı desteklemek için gelen tüm taraftarların da bu konuda daha hassas olmalarını takımım adına diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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