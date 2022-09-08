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Sivasspor'a UEFA'dan ceza geldi! Malmö maçı sonrası...

UEFA, temsilcimiz Sivasspor'a ceza verdi. Sivassporlu taraftarların, Malmö maçında sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle, UEFA faturayı kesti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:50
Sivasspor'a UEFA'dan ceza geldi! Malmö maçı sonrası...

Demir Grup Sivasspor'a UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 euro para cezası uygulandı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 euro kulübe para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.

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