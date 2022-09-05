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Sivasspor'da Slavia Prag maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 20:09
Sivasspor'da Slavia Prag maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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