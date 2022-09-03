Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Sivasspor'un puanı 3 oldu. Karagümrük ise 4 puana ulaştı.

Sivasspor önümüzdeki hafta sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.