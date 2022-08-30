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SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor'da maçın hazırlıkları başladı. Yiğidolar, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idmana 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 14:31
SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Ligde dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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