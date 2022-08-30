Sivasspor galibiyete hasret!

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı dört maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan ve son olarak dün Beşiktaş'a dış sahada 3-1 yenilen Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 4 maçında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 5. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.