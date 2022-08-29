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Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata...

Son dakika spor haberi: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısındaki aldıkları yenilgiden ders alıp hem Avrupa’yı hem de ligi çok iyi bir şekilde bitireceklerini söyledi. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 01:06
Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok formda bir takımla oynadıklarını ifade ederek, "Bundan önceki maçlarında da güzel oynayıp skorlar almışlardı. Yaptığımız en büyük hata defansif açıdan hataydı. Ben öyle bir defans geride bekleme gibi bir şeyi yapmam. Ama anlamadığım tüm oyuncuların defansın önünde durması ve buna rağmen gol yemeleri oldu. Ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun kolay gol izni verdik. İkinci yarıda 3 oyuncu değiştirdik ve önde basarak başladık. Gayet iyi şekilde gitti gol attık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Oynadığımız ilk yarıdaki oyun bana göre çok kötüydü. Hem bana, hem bize yakışmadı. Hiçbir zaman geriye yaslanıp Beşiktaş'tan puan almak kolay iş değil. Biz üzgünüz. İkinci yarı gerçekten iyi oynayıp mücadele ettik. Gol pozisyonlarına da girdik. Bunlardan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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