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Sivasspor’un Beşiktaş maçı kafilesi açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Yiğidolar'ın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:16
Sivasspor’un Beşiktaş maçı kafilesi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

Sivasspor'un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.

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