Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi grubundan çıkacaklarına inandığını dile getirdi. G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'yle eşleşen kırmızıbeyazlı ekibin hocası, "Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak gruptan çıkacağız" dedi. Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, "Tek amacımız iyi oynayıp puanla çıkmak. Çok zor maç çünkü büyük bir baskı olacak" ifadesini kullandı.



YİĞİDO'DAN TAKTİK İDMAN



Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, dün 1,5 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan, taktik çalışmalarla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Sivas, bugün İstanbul'a hareket edecek.