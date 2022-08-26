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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Cicaldau için flaş açıklama!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş bir transfer itirafı geldi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'dan Cicaldau'yu kadrolarına katmak için girişimlere devam ettiklerini açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 19:51
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Cicaldau için flaş açıklama!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Gruplarını değerlendiren Çalımbay, "Malmö maçlarında hazır değildik. Transferde de geç kaldık. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Ama gruplarda sıkıntı yaşamayacağız, kadromuz tamamlanacak. Ondan sonra bambaşka bir şekilde oynayıp bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna inanıyorum." dedi.

"CICALDAU İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Deneyimli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Cicaldau için uğraşıyoruz. Bir de Yunanistan bir kanat oyuncusu için. Ondan önce de Galatasaray'dan oyuncu istedik ama olmadı. Görüşülüyordu en son benim bildiğim" diye konuştu.

Son olarak Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin için övgü dolu ifadeler Rıza Çalımbay, "Kerem Atakan, kendisi isterse orada çok büyük yıldız olur. Ben gereken her şeyi söyledim. Orada büyük rekabete gireceğini söyledim. Çok yetenekli bir futbolcu, eğer isterse orada başarılı olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

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