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SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Malmö maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi play-off

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Sivasspor ile Malmö karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Sivasspor, en az 3 farkla yenerse adını gruplara yazdıracak. 2 farklı galibiyet elde edilmesi halinde maç uzatmalara gidecek. Sivasspor, elenmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:41
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Malmö maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi play-off

Sivasspor - Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Apindangoye, Goutas, Robin, Uğur, N'Jie, Charisis, Ulvestad, Hakan, Gradel, James

Malmö: Dahlin, Moisander, Beijmo, Hadzikadunic, Nielsen, Erdal Rakip, Christiansen, Ceesay, Thelin, Birmancevic, Zeidan

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE

SİVASSPOR'UN AVRUPA MACERASI

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.

SİVASSPOR GEÇEN SEZON DA AVRUPA'DA MÜCADELE ETMİŞTİ

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6
UEFA Avrupa Ligi 9 2 - 7 10 19
UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7
UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 3 1 2 6 9
Toplam 21 7 2 12 22 41

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