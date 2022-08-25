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SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Sivasspor - Malmö maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Malmö ile karşılaşacak. İlk maçta 3-1 kaybeden Sivasspor, en az 3 farklı kazanmak zorunda. 2 farklı galibiyet halinde müsabaka uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla sonuç belirlenecek. Sivasspor - Malmö karşılaşması öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu. İşte maçın kadroları...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 18:38
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Sivasspor - Malmö maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımında kadroları netleşti.

SİVASSPOR - MALMÖ İLK 11'LERİ;

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James

Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin


SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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