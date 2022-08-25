SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ 📺 | Sivasspor - Malmö maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımında kadroları netleşti.
SİVASSPOR - MALMÖ İLK 11'LERİ;
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James
Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.