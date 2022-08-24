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SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Rövanş maçında Sivasspor, Malmö'yü konuk edecek. Sivasspor kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, sahasında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI CANLI İZLE

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