Haberler Sivasspor Yiğido yıkıldı

Yiğido yıkıldı

45’te Gradel’in penaltısıyla öne geçen kırmızı-beyazlılar, son dakikada Doumbia’ya engel olamadı. Sivasspor, böylece galibiyetle tanışamadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Yiğido yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Sivasspor, evinde Alanyaspor'a takıldı. İlk tehlikeli atak 4'te konuk ekipten geldi. Balkovec'in arka direğe gönderdiği topu savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi. 10'da bu kez Sivasspor tehlikeli geldi. Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Runarsson ayaklarıyla golü önledi. 45'te Yatabare'nin yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Gradel topu kalecinin sağından ağlara göndererek Sivasspor'u öne geçirdi: 1-0.

ÖNCE KAÇIRDI...
49'da N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi. 89'da Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı. 90+1'de ise Doumbia bu kez ağları buldu. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasında şık plasesiyle Sivasspor'u yıkan isim oldu: 1-1. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmazken; konuk ekip Alanyaspor 5, ev sahibi Sivasspor ise 2 puana yükseldi.

600. MAÇTA KAZANAMADI
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı. 1-1'lik beraberlik sonrası üzgün olan Çalımbay, "Kazanmak istiyorduk. Yakındık fakat olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

BİLETLER SATIŞTA
Sivasspor'un Malmö ile yapacağı Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletleri satışa sunuldu. 25 Ağustos Perşembe günü 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları 30 ile 150 TL arasında değişiyor. Taraftarlar rövanşa büyük ilgi gösteriyor.

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