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Alanyaspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan taraftara mesaj

Son dakika spor haberi: Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Taraftarın takıma destek olması gerektiğini söyleyen Çalımbay, “Bizim takımımız 2 veya 3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye mutlaka gelecek ama bize destek şart” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:04
Alanyaspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan taraftara mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan son dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Geçen sezon gibi bu sezonda hem Avrupa, hem de ligi götürmeye çalışıyoruz. Lige başlarken biraz sıkıntılı başladık. Bazı transferleri yetiştirmek için çok uğraştık ama yetiştiremedik. Bazı arkadaşlarımızı mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz, çünkü maç eksiği olduğu için. Bugünde hakikaten bazı arkadaşlarımızın maç eksiği olduğu ortaya çıktı. Hem Avrupa'yı, hem ligi götürmek kolay değil. Bu sıkıntıyı yaşayacağımız belliydi" dedi.

"2-3 YAPACAĞIMIZ MAÇI BİR ANDA BERABERE BİTİRİYORUZ"
Çalımbay, maçı farklı skorla kazanabileceklerini ancak berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Çalımbay, "Bugün ki maçta çok güzel bir penaltı kazandık ve gole çevirdik. İkinci yarı zaten bizim istediğimiz oldu. Girdiğimiz kontrataklarda 2-3 tane net pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. Onları değerlendiremezseniz rakip takım her türlü riske giriyor. Biz belki 2-3 yapacağımız maçı biranda berabere bitiriyoruz, üzülüyoruz tabii ki. Ligin başı olduğu için maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Bizim takımımız 2 veya 3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye mutlaka gelecek" ifadelerini kullandı.

"MALMÖ MAÇINDA TARAFTARIN BİZE DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"
Perşembe günü Malmö ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçının önemine değinen Çalımbay, taraftardan destek istedi. Çalımbay, "Bizim Perşembe günü Malmö ile çok önemli bir maçımız var. Arkasından Beşiktaş maçımız var. Baktığımız zaman bizim hem lig maçlarımız hem de Avrupa maçlarımız çok zordu. Yeterli kadro kuramadığımız için bazı sıkıntılar yaşadık. Şuan tek amacımız Malmö'yü geçmek, başka bir düşüncemiz yok. Benim tek üzüldüğüm, bu takım geçen sene düşmeye oynamadı, ondan öncede oynamadı. 3 senedir Avrupa'ya giden bir takımız. Bu stadyumun hiç değilse yüzde 10'unu doldurmamız lazım. Bu takıma destek lazım. Biz manevi destek istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz Malmö'yü geçmek istiyorsak kesinlikle taraftarın desteği şart. Biz o maça bambaşka çıkacağız. Zaten bugün bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Maçta son pozisyonda bir arkadaşımızı yuhalamaları hiç doğru da değil. Kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz" diye konuştu.

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