Haberler Sivasspor Son dakika spor habaerleri: Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı

Son dakika spor habaerleri: Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşılaşacak olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Murat Paluli listede yer almadı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:46
Son dakika spor habaerleri: Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı

Sivasspor'un eleme turu ilk maçında Malmö ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Murat Paluli kamp kadrosunda yer almadı.

Sivasspor'un Malmö kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.

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