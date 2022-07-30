Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: Ders çıkaracağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları Süper Kupa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İyi başladık. İstediğimiz her şeyi yapıyorduk. Pozisyonlar ve ataklar yakaladık. Bir pozisyon oldu, bize göre fauldü. Hakem devam ettirdi. Sonra pozisyon geldi ve gol oldu. Gol yiyince müdahale etmeye çalıştık, olmadı. Yemememiz gereken goller yedik.

Baş başa adam var, vurdurmaması gerekiyor ama olmadı. Mazeret değil ama eksiklerimiz de vardı. Bazı oyuncular olmayınca hamle şansınız da olmuyor. Bana göre herkese bir ders bu maç.

Telafi etmek için her şeyi yapacağız. Lig çok önemli. Lig ve Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Bu maçtan çok dersler çıkaracağız."