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Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: Ders çıkaracağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları Süper Kupa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yedikleri gollerde büyük hatalar yaptıklarını belirten Çalımbay, "Gol yiyince müdahale etmeye çalıştık, olmadı. Yemememiz gereken goller yedik. Bana göre herkese bir ders bu maç. Bu maçtan çok dersler çıkaracağız" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:29
Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: Ders çıkaracağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları Süper Kupa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İyi başladık. İstediğimiz her şeyi yapıyorduk. Pozisyonlar ve ataklar yakaladık. Bir pozisyon oldu, bize göre fauldü. Hakem devam ettirdi. Sonra pozisyon geldi ve gol oldu. Gol yiyince müdahale etmeye çalıştık, olmadı. Yemememiz gereken goller yedik.

Baş başa adam var, vurdurmaması gerekiyor ama olmadı. Mazeret değil ama eksiklerimiz de vardı. Bazı oyuncular olmayınca hamle şansınız da olmuyor. Bana göre herkese bir ders bu maç.

Telafi etmek için her şeyi yapacağız. Lig çok önemli. Lig ve Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Bu maçtan çok dersler çıkaracağız."

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