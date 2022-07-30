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Sivasspor'da Clinton N'Jie bombası!

Kupa şampiyonu Yiğido, D.Moskova’dan ayrılan, Lyon, Tottenham ve Marsilya’da oynamış 28 yaşındaki sağ kanatla 2 yıllık imza attı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Sivasspor'da Clinton N'Jie bombası!

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer sessizliğini büyük bir bomba patlatarak bozdu. Bugün Süper Kupa'da lig şampiyonu Trabzonspor'la karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan ayrılan, uzun bir süredir görüşmelerde bulunduğu 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie'nin transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar, tecrübeli kanat oyuncusuyla 2 yıllık imza attı.

29 KEZ MİLLİ OLDU
Sivasspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. N'jie; Lyon, Tottenham ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynadı. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. 29 kez milli olurken, 10 gol kaydetti.

KAMPLAR GÜZEL GEÇTİ
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Bolu ve Avusturya kamplarından çok memnun olduğunu söyledi. Çalımbay, "5 hazırlık maçı oynadık, hiç mağlup olmadan buraya geldik" dedi.

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