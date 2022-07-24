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SÜPER LİG HABERLERİ | Demir Grup Sivasspor Avusturya kampını sonuna geldi!

Geride bıraktığımız sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Avusturya kampının son antrenmanını gerçekleştirdi. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:21
SÜPER LİG HABERLERİ | Demir Grup Sivasspor Avusturya kampını sonuna geldi!

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını 24 Temmuz Pazar günü yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 gün izinli olan Yiğidolar, 24 Temmuz Pazar günü Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Avusturya kampının 9'uncu gününde son antrenmanını gerçekleştiren Sivasspor, 25 Temmuz Pazartesi günü kamptaki üçüncü hazırlık maçında TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşılaşacak. Mücadele Bad Blumau'da oynanacak. Sivasspor, 26 Temmuz'da Sivas'a dönecek.

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