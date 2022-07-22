Haberler Sivasspor Sivasspor Sigma Olomouc maç sonucu: 1-1 (Sivasspor Sigma Olomouc maç özeti izle)

Sivasspor Sigma Olomouc maç sonucu: 1-1 (Sivasspor Sigma Olomouc maç özeti izle)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazıların golü Erdoğan Yeşilyurt'tan gelirken, Çekya ekibinin golünü Rusek kaydetti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 22:31
Sivasspor Sigma Olomouc maç sonucu: 1-1 (Sivasspor Sigma Olomouc maç özeti izle)

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sportplatz Friedberg Stadyumu'nda Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan Macher Markus, Schenke Patrick ve Dambo Adnan hakem üçlüsü görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Dmytro Semeniv, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Armin Derlek ve Caner Osmanpaşa dahil oldu.

Çekya ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Rusek'in golüyle 1-0 önde kapattı. Maç, 50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

DİĞER
45'lik Ebru Şallı beyaz mayosuyla kuğu gibi! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!
Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti
Vida'nın yeni takımı belli oldu!
Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas kupa için çok sıkı çalışıyor
Morutan’da sıkıntı yok
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 21:45
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 21:44
Vedat Muriqi'nin yeni takımı açıklandı! Vedat Muriqi'nin yeni takımı açıklandı! 21:23
Rıdvan Yılmaz antrenmana katılmadı Rıdvan Yılmaz antrenmana katılmadı 21:18
Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı! Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı! 20:56
F.Bahçe Kadın Futbol takımı yeni teknik direktörünü açıkladı F.Bahçe Kadın Futbol takımı yeni teknik direktörünü açıkladı 20:55
Daha Eski
Arsenal'dan Zinchenko hamlesi! Arsenal'dan Zinchenko hamlesi! 20:49
Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı! Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı! 20:47
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 20:42
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! 20:24
Kayserispor'da ayrılık gerçekleşti Kayserispor'da ayrılık gerçekleşti 20:18
Antalyaspor hazırlık maçında galip! Antalyaspor hazırlık maçında galip! 20:12