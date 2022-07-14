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Aytac & Emre atağı

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Galatasaray’dan iki isme kanca taktı. Yiğidolar, eski yıldız sağ kanadı Emre Kılınç ve orta saha Aytaç Kara’nın transferi için tüm şartları zorluyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Aytac & Emre atağı

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözü transferlerde. Özellikle kanat pozisyonları ve orta saha için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan Yiğidolar, rotasını Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Cimbom'da durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'nın transferi için bastırıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sözleşmeleri 2024'te bitecek iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, satın alma opsiyonlu kiralık formülünün masada olduğu görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi. 27 yaşındaki Kılıç, 2 sezon önce 31 maçta 9 gol, 7 asistle en parlak dönemini geçirdiği Sivasspor'dan Galatasaray'a geçti. Geçen sezon Cimbom'da 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.

29 yaşındaki Aytaç Kara, geçen sezon G.Saray ve kiralık gittiği Göztepe'de 20 maça çıktı, 1 asist yaptı.

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Aytaç & Emre atağı
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