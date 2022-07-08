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Yigido Angielski

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın transfer ısrarı karşılığını buldu. Yiğidolar, Polonya ekibi Radomiak’tan 26 yaşındaki genç santrfor Karol Angielski’yi kadrosuna kattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Yigido Angielski

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Avrupa'da ve Spor Toto Süper Lig'de hedef büyüttü. 3 sezondur Avrupa'da boy gösteren kırmızı-beyazlılarla, yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Şu ana kadar Göztepe'den sağ bek Murat Paluli ve Paderborn'dan stoper Robin Yalçın'ı kadrosuna katan Yiğidolar, Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verip, forvet hattını da Polonya'dan takviye etti. Sivas ekibi, Polonya Süper Ligi'nde Radomiak Radom formasını giyen Karol Angielski'yi transfer etti.

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK
Hücum hattında Kayode ve Felix'in ayrılığı sonrasında Yatabare dışında golcüsü kalmayan Sivasspor, 26 yaşındaki genç santrforla bu bölgeyi de güçlendirdi. Kulübü Radomiak'la sözleşmesinin son yılındaki Angielski için ne kadar bonservis ödendiği açıklanmadı. 1.81 boyundaki golcü, geçtiğimiz sezon forma giydiği 35 karşılaşmada 18 gol attı, 1 asist yaptı. 2020- 2021 sezonunda ise ter döktüğü 32 maçta 13 gol, 3 asist katkısı sağladı. Futbol kariyeri boyunca ilk kez ülke dışında boy gösterecek.

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