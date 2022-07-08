Sivasspor Polonyalı Karol Angielski transferini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski transferini açıkladı. Angielski, takımın Bolu kampına katıldı.



Sivasspor sosyal medya hesabından transferi 'Hoş geldin Karol Angielski' mesajıyla duyurdu.

✏️ Demir Grup Sivasspor'umuz Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.



🤝 Ailemize hoş geldin Karol Angielski.



Detaylar 👉 https://t.co/jE9c3ZpaR4 pic.twitter.com/5aspGGtcZ2 — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) July 8, 2022

KAROL ANGIELSKI KİMDİR?

20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan Angielski 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.