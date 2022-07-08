Haberler Sivasspor Sivasspor Polonyalı Karol Angielski transferini açıkladı.

Sivasspor Polonyalı Karol Angielski transferini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski transferini açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 15:13
Sivasspor Polonyalı Karol Angielski transferini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski transferini açıkladı. Angielski, takımın Bolu kampına katıldı.

Sivasspor sosyal medya hesabından transferi 'Hoş geldin Karol Angielski' mesajıyla duyurdu.

KAROL ANGIELSKI KİMDİR?

20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan Angielski 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır'a bir teklif daha! Gözlerini kararttılar...
Firari kurbanlıklar bayramı beklemedi! Bu daha fragman!
Oliveira'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas’tan galibiyetli prova
Yigido Angielski
DOLAR NE KADAR OLDU?
Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferde anlaşmaya vardı! Bonservisi... F.Bahçe transferde anlaşmaya vardı! Bonservisi... 16:12
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:06
Jack Wilshere 30 yaşında futbolu bıraktı Jack Wilshere 30 yaşında futbolu bıraktı 15:37
Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı 15:11
Sivasspor transferi resmen açıkladı Sivasspor transferi resmen açıkladı 14:59
Fenerbahçe çalışmalarını Can Bartu tesislerinde devam ediyor Fenerbahçe çalışmalarını Can Bartu tesislerinde devam ediyor 14:48
Daha Eski
Seri imzayı attı! İşte yeni takımı Seri imzayı attı! İşte yeni takımı 14:13
Elis'in menajeri konuştu! Fenerbahçe... Elis'in menajeri konuştu! Fenerbahçe... 14:03
G.Saraylı futbolcular Müslüm Gürses dinledi! G.Saraylı futbolcular Müslüm Gürses dinledi! 13:59
Halil Akbunar'ın yeni takımı resmen açıklandı! Halil Akbunar'ın yeni takımı resmen açıklandı! 13:44
Duarte transferi resmen açıklandı! Duarte transferi resmen açıklandı! 13:09
Işıl Alben Galatasaray'a geri döndü Işıl Alben Galatasaray'a geri döndü 12:58