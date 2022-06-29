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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geçen sezonu güzel şekilde tamamladık. 3 senedir Avrupa Kupaları'na katılıyoruz. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Onun için kampı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Gerede'de başlayan Demir Grup Sivasspor'da ilk antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen sezonun takım için yorucu geçtiğini belirterek, "Çok yoğun bir şekilde geçti sezon. Sezonu ilk biz başladık. En son yine bırakan biz olduk. Çok yoğun ama mutlu bir sezon geçti" diye konuştu.

Çalımbay, sezon öncesi en büyük hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu ve bunu da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Sivas için çok değerliydi. Tarihimizde hiç final oynamamış, hiç kupa almamıştık. Çok iyi oyun oynadık. Taraftarımızın da desteğiyle final maçını kazandık ve şampiyon olduk" dedi.

Yeni bir sezonun başladığını ifade eden Çalımbay, "Giden arkadaşlarımız var. Gidenlerin yerine mutlaka almamız gerekenler var. Tek düşüncemiz onların bir an önce alınması. Bir an önce o arkadaşlarımızla beraber çalışmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Bolu kampına geniş bir kadro ile geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Altyapıdan çok yetenekli 12 oyuncu aldık. Onlardan da yararlanacağız. Geçen sezonu güzel şekilde tamamladık. 3 senedir Avrupa kupalarına katılıyoruz. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Onun için kampı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Burada çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Bunu iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ayın 16'sında da Avusturya'ya gideceğiz. Oraya sadece maç için gideceğiz. Geldiğimiz zaman da Süper Kupa'yı oynayacağız. Ondan sonra ligimiz ve Avrupa kupalarında play-off oynayacağız. Play-off'tan geçmek istiyorsak mutlaka eksik olan yerlerimizi doldurmamız gerekiyor. Onlara yönetimimiz gayret ediyor. Onları alırsak o zaman hiçbir sıkıntımız olmadan play-off'u geçip Türkiye'nin ihtiyacı olan puanı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

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