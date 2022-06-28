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Papa Sivas yolunda

Sivasspor, Rumen ekibi Botoșani’den ayrılan Arnavut maestro Enriko Papa’yla görüşüyor Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Kurtulan’ı istediklerini söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Papa Sivas yolunda

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı olmak için transferde kolları sıvadı. Şu ana kadar sağ bek Murat Paluli ve stoper Robin Yalçın'ı kadrosuna katan Yiğidolar, orta saha için rotasını Romanya'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlıların Botoșani'yle kontratı sona eren Arnavut Enriko Papa'yla görüştüğü öğrenildi. Aynı zamanda Botoșani'nin takım kaptanı da olan 29 yaşındaki maestroyla görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Papa, geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol, 3 asist katkısı sağladı.

Papa, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.


Bolu kampı başlıyor Sivasspor, bugün 1. etap kampı için Bolu'ya gidecek. Yiğidolar, yarın Gerede ilçesinde ilk çalışmasını yapacak ve 12 Temmuz'a kadar hazırlıklarına devam edecek. Kırmızıbeyazlılar, çalışmalarına 2 gün ara verdikten sonra 2. etap için 15 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve 26'sına kadar kampı burada sürecek.

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