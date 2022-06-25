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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kamp programı belli oldu. Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Yiğidolar, 2 etaptan oluşasacak olan kamp sürecini Bolu ve Avusturya'da geçirecek. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 18:27
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un 1. etap Bolu ve 2. etap Avusturya kamp programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Pazartesi günü Sivas'ta toplanacak Sivasspor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran akşamı 1. etap kampı için Bolu'ya gidecek. Kırmızı-beyazlılar 29 Haziran Çarşamba günü Gerede'de ilk çalışmasını yapacak ve 12 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Bolu kampının ardından 2 gün izin yapacak Sivas temsilcisi, 2. etap kamp programı için 15 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve 26 Temmuz'a kadar Burgenland eyaletinin Güssing şehrindeki Stegersbach kasabasında çalışmasına devam edecek.

Kamp sürecinde 3 hazırlık maçı yapacak olan Yiğidolar'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:

20 Temmuz Çarşamba TSİ 19.00
Szombathelyi Haladas (Macaristan) - Sivasspor

22 Temmuz Cuma TSİ 19.00
Sivasspor - Sigma Olomouc (Çekya)

25 Temmuz Pazartesi TSİ 19.00
Sivasspor - Sharjah FC (Birleşik Arap Emirlikleri)

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