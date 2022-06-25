Haberler Sivasspor Çalımbay transfer istedi

Çalımbay transfer istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetime seslendi. Çalımbay, "Amacımız ülke puanına maksimum katkı sağlamak. Önemli olan bizim kuvvetli olmamız. 4-5 tane temel oyuncumuz gitti. Ahmet, Kayode, Felix ve birçok oyuncu gitti. 4-5 oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Çalımbay transfer istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetime seslendi. Çalımbay, "Amacımız ülke puanına maksimum katkı sağlamak. Önemli olan bizim kuvvetli olmamız. 4-5 tane temel oyuncumuz gitti. Ahmet, Kayode, Felix ve birçok oyuncu gitti. 4-5 oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÜVEN YALÇIN'LA İLGİLENİYORUZ
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın transferinin olmayacağını söyleyen Rıza Çalımbay, Güven Yalçın için açık kapı bıraktı. Çalımbay, "Biz Güven Yalçın'ı istedik. Güven'in Sivas'a gelmesini isterim" diye konuştu.

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