Çalımbay transfer istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetime seslendi. Çalımbay, "Amacımız ülke puanına maksimum katkı sağlamak. Önemli olan bizim kuvvetli olmamız. 4-5 tane temel oyuncumuz gitti. Ahmet, Kayode, Felix ve birçok oyuncu gitti. 4-5 oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÜVEN YALÇIN'LA İLGİLENİYORUZ

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın transferinin olmayacağını söyleyen Rıza Çalımbay, Güven Yalçın için açık kapı bıraktı. Çalımbay, "Biz Güven Yalçın'ı istedik. Güven'in Sivas'a gelmesini isterim" diye konuştu.