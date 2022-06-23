Muhammet Demir imzaya yakın

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra transfer harekatına başladı. İç transferde Uğur Çiftçi'yle yeniden anlaştıktan sonra dış transferde de Murat Paluli ve Robin Yalçın'ı kadrosuna katan Yiğidolar, forvet hattı için eski golcüsü Muhammet Demir'le el sıkıştı. Teknik direktör Erol Bulut'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Gaziantep FK'den ayrılma noktasına gelen 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, ayrılığın resmileşmesinden sonra Sivasspor formasıyla tekrar buluşacak. Yiğidolar'da iki sezon forma giyen, 2017-2018'de 19 maçta 4 gol, 2018-2019'da 22 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağlayan Demir, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 33 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.