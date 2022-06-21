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Robin yuvaya döndü

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Paderborn’dan ayrılan eski stoperi Robin Yalçın’la 1+1 yıllık imza attı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Robin yuvaya döndü

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Avrupa'da ve ligde hedef büyüttü. Transferde kolları sıvayan kırmızı-beyazlılarla yeni kontrat yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Murat Paluli'den sonra ikinci imzasını eski oyuncusu Robin Yalçın'la gerçekleştirdi.

Futbola Deggendorf altyapısında başlayan 28 yaşındaki gurbetçi stoper, Yiğidolar'da 2020-2021'de Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 43 karşılaşmada boy gösterdi. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Ç.Rizespor'da da forma giyen tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Paderborn'da oynadığı 25 maçta 2 asist katkısı sağladı.

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