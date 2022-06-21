Fayçal Fajr Arabistan’da

Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Faslı Fayçal Fajr, S.Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğidolar'ın anlaşamadığı 34 yaşındaki tecrübeli maestro, Sivasspor formasıyla 83 maçta 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.
Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Faslı Fayçal Fajr, S.Arabistan kulüplerinden Al-Wahda Mekka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğidolar'ın anlaşamadığı 34 yaşındaki tecrübeli maestro, Sivasspor formasıyla 83 maçta 9 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.