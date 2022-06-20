SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Robin Yalçın tekrardan Sivasspor'da!

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamasının ardından gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalımalarını hızlandırmış durumda.

Rıza Çalımbay ile de yola devam etme kararı alan Yiğidolar, önümüzdeki sezon da Avrupa'da da mücadele edeceği için geniş ve rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

DG Sivasspor kadro genişliği kapsamında kadrosunu son olarak eski futbolcusu Robin Yalçın ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve oynadığı futbol, mücadele ve azmiyle taraftarımızın sevgisini kazanan Robin Yalçın 1 yıllık aranın ardından yeniden Demir Grup Sivasspor'umuzda.