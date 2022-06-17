Haberler Sivasspor Yiğido atakta

Yiğido atakta

Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Lüksemburg takımı Niederkorn’da olan, geçen yıl kiralık gittiği Sheriff’te 10 gol atıp, 17 asist yapan maestroyla imzaya yakın.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Yiğido atakta

Avrupa'da hedef büyüten Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transferde kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılarla yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, transferde takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bunun üzerine harekete geçen Yiğidolar, bonservisi Lüksemburg ekiplerinden Niederkorn'daki, Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımında kiralık olarak oynayan 10 numara Sebastien Thill'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı ve önemli bir mesafe kat etti. Thill, geçen sezon 40 maçta 10 gol, 17 asistle dikkatleri üzerine çekti.

GÜVEN'LE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

28 yaşındaki Thill, geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında adından söz ettiren Sheriff'te 14 karşılaşmada 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sivas ekibinin listesinde en üstlerde Beşiktaş'la kontratı biten Güven Yalçın da yer alıyor. 23 yaşındaki forvetle pazarlıklar sıkı bir şekilde sürerken, genç hücumcunun Avrupa kupalarındaki Sivasspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Yalçın, geçen sezon 32 maçta 6 gol, 3 asist yaptı. 3 kez de milli formayı giydi.

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Sivasspor Güven’in peşinde
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