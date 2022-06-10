Ndiaye Sivas'a

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştıktan sonra transfer harekatına başladı. Çalımbay'ın, "En az 4-5 kaliteli transfer yapmalıyız" sözleri üzerine kolları sıvayan kırmızı-beyazlı kurmaylar, önceliği orta saha ve forvete verdi. Yiğidolar, orta saha için daha önce Osmanlı (Şu anda Ankaraspor oldu), G.Saray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Ndiaye ile temas kurdu.

27 MAÇTA İLK 11 ÇIKTI

Yiğidolar, Ndiaye ile anlaşırken, kulübü Aris ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Senegalli dinamo, bonservisini ücretsiz alabilirse imzayı atacak. Kırmızı- beyazlılar, tecrübeli orta sahanın maaş yükünden kurtulmak isteyen Yunan ekibini bonservis ödememek için ikna etmeye çalışıyor. Kırmızı-beyazlı kurmayların, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-siyahlılarla kontratı 2024'te bitecek olan Ndiaye, geçen sezon oynadığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken, 4 asist katkısı sağladıRıza Çalımbay ile anlaşıp transfere hız veren Sivasspor, Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Aris ile bonservis ödemeden anlaşmak üzere.



BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO

G.Saray'ın 2017-18'in devre arasında 16 milyon euroya Stoke'ye sattığı Ndiaye için şu zamana dek 25 milyon euroluk bonservis ödendi.