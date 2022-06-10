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Ndiaye Sivas'a

Rıza Çalımbay ile anlaşıp transfere hız veren Sivasspor, Ndiaye’nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Aris ile bonservis ödemeden anlaşmak üzere.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Ndiaye Sivas'a

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştıktan sonra transfer harekatına başladı. Çalımbay'ın, "En az 4-5 kaliteli transfer yapmalıyız" sözleri üzerine kolları sıvayan kırmızı-beyazlı kurmaylar, önceliği orta saha ve forvete verdi. Yiğidolar, orta saha için daha önce Osmanlı (Şu anda Ankaraspor oldu), G.Saray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Ndiaye ile temas kurdu.

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Yiğidolar, Ndiaye ile anlaşırken, kulübü Aris ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Senegalli dinamo, bonservisini ücretsiz alabilirse imzayı atacak. Kırmızı- beyazlılar, tecrübeli orta sahanın maaş yükünden kurtulmak isteyen Yunan ekibini bonservis ödememek için ikna etmeye çalışıyor. Kırmızı-beyazlı kurmayların, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-siyahlılarla kontratı 2024'te bitecek olan Ndiaye, geçen sezon oynadığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken, 4 asist katkısı sağladıRıza Çalımbay ile anlaşıp transfere hız veren Sivasspor, Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Aris ile bonservis ödemeden anlaşmak üzere.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO

G.Saray'ın 2017-18'in devre arasında 16 milyon euroya Stoke'ye sattığı Ndiaye için şu zamana dek 25 milyon euroluk bonservis ödendi.

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