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Sivas başlıyor

Tecrübeli hoca, 5 transfer istedi. Harekete geçen yönetim, daha önce G.Saray ve Trabzon’da oynayan Ndiaye ve G.Antep FK’den Muhammet Demir’in peşinde.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Sivas başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştıktan sonra transfer harekatına başladı. Çalımbay'ın, "En az 4-5 kaliteli transfer yapmalıyız" sözleri üzerine kolları sıvayan kırmızı-beyazlı kurmaylar, önceliği orta saha ve forvete verdi. Yiğidolar, orta saha için daha önce Osmanlı (Şu anda Ankaraspor oldu), G.Saray, Trabzonspor ve Karagümrük formaları giyen Badou Ndiaye'yle temas kurdu. Yunan ekibi Aris'le kontratı 2024'te bitecek olan 31 yaşındaki Senegalli orta saha, geçen sezon oynadığı 35 maçta 4 gol, 4 asist katkısı sağladı.

BULUT, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Sivasspor'un bir diğer transfer hedefi olan eski golcüsü Muhammet Demir ise Gaziantep FK'den ayrılık hazırlıkları yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan eski takımı Sivasspor'da tekrar boy göstermek istiyor. Yiğidolar'da iki sezon forma giyen, 2017-2018'de 19 maçta 4 gol, 2018-2019'da 22 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağlayan Demir'in sözleşmesi 2024'te sona erecek. 2 kez milli formayı giyen başarılı forvet, geçtiğimiz sezon ter döktüğü 33 maçta 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

PALULI: FORMA İÇİN ÇALIŞACAĞIM
Sivasspor'un Göztepe'den transfer ettiği sağ bek Murat Paluli, forma rekabetinde elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Paluli, "Sivasspor büyük bir camia, bu büyük camianın formasını terleteceğim için çok mutluyum. Her takımda rekabet vardır, ben de oynamak ve takımıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Formayı almak için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

LİGİN YENİLERİNİN GÖZDESİ SEFA YILMAZ
Sivasspor'da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Sefa Yılmaz'a Süper Lig'den talipler çıktı. 2023'e kadar kontratı olan 32 yaşındaki kanat oyuncusuna, ligin yeni ekipleri İstanbulspor ve Ümraniye'nin ilgisi olduğu öğrenildi. Geçen sezon 30 maçta gol ve asist katkısı yapamayan tecrübeli futbolcunun ayrılmasına, kesin gözüyle bakılıyor. Sefa Yılmaz'ın kariyerine büyük ihtimalle Süper Lig'de ve İstanbul'da devam edeceği bildirildi.

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