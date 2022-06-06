Sivasspor'da Rıza Çalımbay tamam

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupada tarih yazan teknik direktörü Rıza Çalımbay'la yeniden anlaşmak üzere. Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay'la sözleşme yenileme görüşmelerinde büyük oranda el sıkıştı. Daha önce takımda devam etmek için transfer şartı öne koyan 59 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sözleşme yenileme görüşmeleri sıkı bir şekilde sürüyordu. Kırmızıbeyazlı kurmayların, başarılı teknik direktörleriyle yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi. Sivasspor'a tarihi başarılar kazandıran Rıza Çalımbay'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Çalımbay'ın imzasının ardından ise yeni sezon için transfer çalışmalarına başlanacağı belirtildi.