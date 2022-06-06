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Sivasspor Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini 4 yıl uzattı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi ile yeniden anlaştı. Başarılı sol bekin mukavelesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:47
Sivasspor Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini 4 yıl uzattı

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temileecek olan Sivasspor'da iç transfer çalışmaları başladı.

Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi'nin mukavelesini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcumuzla anlaşmaya varıldı.

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