Sivasspor Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini 4 yıl uzattı

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temileecek olan Sivasspor'da iç transfer çalışmaları başladı.

Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi'nin mukavelesini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcumuzla anlaşmaya varıldı.

Uğur Çiftçi ile 4⃣ yıl daha...



A takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcumuzla anlaşmaya varıldı. pic.twitter.com/NbxV6LanOV